Civilna zaščita razglasila rumeno opozorilo

Civilna zaščita FJK je za danes, 7. avgusta, razglasila rumeno vremensko opozorilo med 15. uro in 23.59. Zaradi prehoda atlantskega zraka nad našimi kraji bo znatno povišana verjetnost neviht. Sprva naj bi se te pojavljale v goratih predelih dežele, v teku popoldneva in večera pa bodo možne nevihte tudi v nižini ter v obalnih območjih. Poveljstvo civilne zaščite opozarja, da ne gre izključiti možnosti posamičnih močnejših neviht, vsekakor pa ne pričakujejo preobremenitve vodotokov in poplav.

Jutri naj bi bilo vreme spet poletno, najvišja predvidena temperatura bo marsikje nad 30 stopinjami celzija.