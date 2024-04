S 1. majem v Kopru poletni parkirni režim

V sredo, 1. maja, bo v Mestni občini Koper začel veljati poletni parkirni režim. Občankam in občanom bodo še naprej na voljo abonmaji za ugodnejše parkiranje na več parkiriščih v in ob mestnem jedru. Višje cene bodo do začetka oktobra veljale izključno za urno parkiranje, poročajo Primorske novice.

Občina občanom in drugim rednim uporabnikom parkirišč priporoča nakup splošnega mesečnega abonmaja po nespremenjeni ceni 30 evrov, ki omogoča parkiranje na 18 parkiriščih v MOK.

Parkirate lahko tudi v Parkirni hiši Sonce, kjer lahko z uporabo avtobusnega prevoza do mestnega jedra ceno abonmaja znižate na 15 evrov. V prodaji ostaja tudi abonma za parkirišča Parkiraj in se pelji za 15 evrov, za 15 evrov tedensko pa občina turistom ponuja parkiranje s posebnim turističnim abonmajem.

Občanke in občani MOK bodo poleti na zelo priljubljenem makadamskem parkirišču v Žusterni med 6. in 9. uro lahko parkirali s posebnim brezplačnim abonmajem, zanje bo na voljo tudi ugoden mesečni abonma za deset evrov. Za ostale uporabnike bo sicer parkiranje na območju E, ki obsega vsa parkirišča v Žusterni, vsaka ura parkiranja stala dva evra.

Na najbolj obiskanem parkirišču v mestu - parkirišču za tržnico - bo vse dni v tednu prva ura parkiranja za zapornicami še vedno brezplačna, medtem ko bo za vsako nadaljnjo uro treba plačati 1,50 evra. Na asfaltiranem in makadamskem delu parkirišča izven zapornic bodo uporabnice in uporabniki za prvo uro odšteli 0,50 evra, za vsako naslednjo pa 1,50 evra. Enake bodo cene parkiranja na parkirišču za olimpijskim bazenom.

Parkirna hiša Belveder ohranja brezplačno enourno parkiranje od ponedeljka do sobote, v nedeljo pa ostajata brezplačni kar dve uri. Za vsako nadaljnjo uro morajo uporabniki odšteti 1,50 evra, za dnevno parkiranje pa 20 evrov. V Parkirni hiši Sonce dnevno parkiranje stane šest evrov, medtem ko je vsaka ura parkiranja en evro.

Na parkiriščih Za Barko, Rotunda in Ankaranska cesta bo treba za prvo uro parkiranja odšteti 0,50 evra in en evro za vsako nadaljnjo uro, na parkiriščih Ob stadionu in Novi ZD Koper 0,50 evra za prvo uro in 1,50 evra za vse naslednje, na parkiriščih Zeleni park in Za banko bo uporabnike ena ura parkiranja stala en evro, dva evra pa vsaka nadaljnja. Na Vergerijevem trgu, Trgu Brolo in ob Severni obvoznici bo v poletnem času treba za vsako uro parkiranja plačati dva evra ter 2,5 evra za vsako uro parkiranja na Ukmarjevem trgu.

Na območju D, torej v Semedeli in okolici, bo parkiranje plačljivo do 19. ure, prva ura pa bo stala 0,50 evra. Na parkiriščih Semedela – Nova ulica, TPO Mandrač, Ulica 15. maja in Šalara bo vsaka nadaljnja ura stala en evro, na parkirišču Ob mandraču pa 1,50 evra.

Poletni parkirni režim bo veljal do 2. oktobra.