Sangiulianov čudež ali ko žvižgi postanejo aplavz

Na mednarodnem literarnem festivalu v Taormini, na vzhodni sicilski obali, je italijanski kulturni minister Gennaro Sangiuliano poskrbel za čudež. Podobno kot Kristus, ki je vodo spremenil v vino, le da so se po ministrovi pojavitvi na odru žvižgi, s katerimi ga je sprejela publika na gala večeru literarnega festivala, v prenosu dogodka na italijanski javni televiziji Rai »magično« prelevili v ravno obraten odziv - ploskanje.

Na spletu se je pojavilo več primerjav posnetkov z dogodka, kjer je slišati žvižganje in druge izraze neodobravanja ob ministrovi prisotnosti na odru, s tistimi, ki so jih v sredo zvečer predvajali na prvem omrežju Rai. Na slednjih ni sledu o žvižgih, slišati je samo ploskanje, ko Sangiuliano na odru govori, da je treba ostati z nogami trdno zasajeni v preteklost in se upirati tekoči, preveč globalizirani družbi. Iz Rai so se odzvali, češ da ne gre za njihovo interno produkcijo, pač pa za posnetek, ki so ga prejeli od festivala samega. Kakorkoli že - v Taormini se je zgodil mirakel.