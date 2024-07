Seksting ustaljena oblika doživljanja spolnosti

Izmenjava intimnih fotografij, t. i. seksting, skovanka iz angleških besed sex in texting (torej seks in izmenjava sporočil), je za najstnike ustaljena oblika doživljanja spolnosti in tudi lastne identitete. Kot kaže raziskava o življenjskem slogu najstnikov, ki živijo v Italiji – pripravljajo jo pri raziskovalnem inštitutu Iard – intimne fotografije partnerju oziroma partnerici pošilja vsak drugi najstnik med 13. in 19. letom (intervjuvali so jih 3427).

Delež deklet, ki so že kdaj komu poslala fotografijo, videoposnetek ali sporočilo s seksualno vsebino, znaša 55 %, med fanti je rahlo nižji, 52-odstoten. Odstotek se zvišuje in doseže 75 odstotkov med starejšimi intervjuvanci. Kot je navedla Loredana Petrone, psihologinja in seksologinja z Univerze v Rimu, gre za »izraz tega, kako se tudi spolnost spreminja z uporabo novih tehnologij«. Zanikati ta vidik po njeni oceni ničesar ne rešuje, prej obratno. »Moramo se zavedati, da je danes splet kraj, kjer se spolnost tudi izraža. Samo če to sprejmemo, se bomo lahko z najstniki pogovarjali o tej temi in tako pripomogli k zmanjšanju nevarnosti, da bi postali žrtve izsiljevanja z intimnimi posnetki, kar je zelo nevarno,« sklene strokovnjakinja.

Seksting je sicer le eden izmed vidikov raziskave, ki med drugim obravnava odnos med spolnostjo in spletom. Delež najstnikov, ki so odgovorili, da so vsaj enkrat doslej na družbenih omrežjih objavili kako spolno provokativno fotografijo ali videoposnetek, ni marginalen: med dekleti je pritrdilno odgovorilo 15 % sodelujočih, med fanti pa desetina.

Najstniki vse pogosteje uporabljajo spletno platformo OnlyFans, preko katere »ustvarjalci« v zameno za naročnino delijo svoje razgaljene fotografije in videoposnetke, čeprav je ta načeloma namenjena odraslim uporabnikom. Avtorji raziskave domnevajo, da fantje to platformo bolj uporabljajo kot »opazovalci«, dekleta pa v bolj aktivni vlogi.

Prvič tudi o nebinarnosti

Med najstniki od 13. do 19. leta se jih 3,6 odstotka poistoveti z nebinarno spolno identiteto, kar pomeni, da se ne identificirajo v izključno moškem ali ženskem spolu. Gre za zanimivo, a verjetno še podcenjeno sliko, meni endokrinolog in nekdanji predsednik italijanskega društva za mladostniško medicino (SIMA) Piernicola Garofalo, ki to sklepa na podlagi podatkov iz podobnih raziskav, opravljenih v ZDA. Kot so povedali avtorji raziskave, so v letošnji raziskavi prvič omogočili možnost, da se sodelujoči lahko ne opredelijo glede svoje spolne identitete, za kar so jih s posredovanjem učiteljev in profesorjev prosili sami najstniki.