SKGZ že 70 let brezmejno povezuje

Brezmejno povezani: s tema besedama, ki sta označevali tako slovesnost kot priložnostni videospot, je Slovenska kulturno-gospodarska zveza v četrtek, 28. novembra zvečer v Kulturnem domu v Trstu svečano obeležila svojo 70-letnico s kulturnim programom, ki so ga oblikovali igralec Romeo Grebenšek, Orkester Glasbene matice pod vodstvom Patricka Quaggiata ter pianistka Astrid Glavina in harmonikarka Lara Fortunat, ob tej priložnosti pa so predvajali tudi krajši video posnetek o tej krovni organizaciji.

Predsednica SKGZ Ksenija Dobrila je v svojem slavnostnem govoru ob zgodovinskem prikazu poti organizacije poudarila med drugim njeno pluralnost in laičnost, solidarnost in prizadevanje za medetnično sodelovanje, pa tudi skrb za gospodarsko osnovo ter podpiranje družbene infrastrukture Slovencev v Italiji. Med prvenstvenimi nalogami je označila uveljavljanje jezikovnih pravic. V spremenjenih razmerah ostajajo njen kompas zastopanje včlanjenih društev in organizacij, prizadevanje za javno uporabo slovenskega jezika ter prizadevanje za splošno družbeno dobrobit manjšine. SKGZ ostaja ponosna na tigrovce, partizane in čedermace, čeprav spoštuje trpljenje in bolečino drugih zaradi komunistične ideologije, hkrati noče pozabiti na grozote fašizma in nacizma. Danes se skupnost spreminja zaradi heterogenih identitet, ostaja pa vitalna in pritegne tudi bolj oddaljene ter pridobiva nove govorce slovenščine, je še dejala Dobrila, ki je poudarila pomen šolstva ter opozorila, da bi morala dežela FJK storiti več, saj je slovenska z drugimi skupnostmi bistven element za deželno avtonomijo. Prav tako je poudarila nujnost sodelovanja s Svetom slovenskih organizacij in čim tesnejšo povezanost v organizirano nadstrukturo.

Svečanosti se je udeležilo več uglednih gostov, ob tej priložnosti pa je krovna organizacija prejela tudi priznanji Občine Trst in Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Prvo je na prireditvi izročil tržaški župan Roberto Dipiazza, drugo pa podpredsednik slovenske vlade in minister Matej Arčon, ki sta prinesla tudi priložnostni pozdrav, enako je storil tudi deželni odbornik Pierpaolo Roberti. SKGZ pa je ob okrogli obletnici izročila priznanje goriškemu prefektu Raffaeleju Ricciardiju, na daljavo je prisotne pozdravila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ki je ob čestitkah SKGZ izrazila veselje za sodelovanje z SSO, poudarila pa je tudi povezovalno vlogo krovne organizacije pri krepitvi odnosov med Slovenijo in Italijo. Ob tej priložnosti pa je sama SKGZ izročila priznanje odhajajočemu goriškemu prefektu Raffaeleju Ricciardiju.