»Slovenci v Franciji in Milanu bodite previdni«

Slovensko zunanje ministrstvo zaradi protestov, ki naj bi se v prihodnjih dneh še nadaljevali, slovenskim državljanom v Franciji in na območju Milana svetuje dodatno previdnost in dosledno upoštevanje navodil območnih oblasti. Po protestih, ki so dele Francije zajeli prejšnji konec tedna in se ponekod, med drugim v Parizu, sprevrgli v nasilne nemire, zunanje ministrstvo ocenjuje, da verjetnost njihovega nadaljevanja ostaja velika.

Slovencem v Franciji zato še naprej svetujejo dodatno previdnost, izogibanje izobraževalnim ustanovam in krajem, kjer potekajo protesti, ter spremljanje in upoštevanje navodil tamkajšnjih oblasti. Opozarjajo tudi, da so francoske oblasti v nekaterih mestih, med njimi Parizu, Bordeauxu, Marseillu, Lillu in Nici, uvedle policijsko uro.

Zaradi novih napovedi, že za to soboto, kot veliko na ministrstvu ocenjujejo tudi verjetnost nadaljevanja protestov v Milanu. Poleg dodatne previdnosti svetujejo izogibanje krajem, kjer so napovedani protesti, ter spremljanje in upoštevanje navodil območnih oblasti, so zapisali na omrežju X in spletni strani.