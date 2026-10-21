Sting prihodnje leto tudi ob Vrbskem jezeru

Priljubljeni angleški glasbenik, pisec pesmi, aktivist, igralec in filantrop ter večkratni dobitnik nagrade grammy Sting je v okviru svoje svetovne turneje z naslovom Sting 3.0 napovedal več dodatnih koncertov v Evropi. Med drugim se bo ustavil tudi ob Vrbskem jezeru na avstrijskem Koroškem.

Njegov koncert na prostem ob Vzhodnem zalivu Vrbskega jezera je napovedan za 30. junija 2027. Kot je še razvidno iz glasbenikove uradne spletne strani, bo Sting pred tem v Avstriji nastopil še 4. junija, ko je napovedan koncert v Salzburgu. Predvidenih je tudi več koncertov v Nemčiji, na Poljskem, Franciji in Italiji, med drugim v Veroni 6. julija.

Turneja bo 16-kratnega dobitnika grammyja zanesla še v Luksemburg in Švico ter srbsko prestolnico Beograd, kjer je njegov koncert napovedan dva dni pred salzburškim, 2. junija.

Splošna prodaja vstopnic za dodatne evropske koncerte se bo začela v petek. Najzvestejši oboževalci so to lahko storili že od torka dalje.

Turnejo Sting 3.0, na kateri glasbenik sodeluje s kitaristom Dominicom Millerjem in bobnarjem Chrisom Maasom, so doslej sprejeli kot še en vrhunec glasbenikovih raznolikih nastopov v živo.

Trio na odru v zgoščeni obliki predstavlja izbrane skladbe obsežnega Stingovega opusa, med drugim tudi novo pesem I wrote your Name (Upon My Heart), ki je izšla pri založbi Cherrytree Music Company/Interscope Records.

Sting, rojen kot Gordon Matthew Thomas Sumner, že sprejet v Dvorano slavnih rock and rolla, je doslej prodal približno sto 100 milijonov albumov in sodi med najuspešnejše samostojne izvajalce na svetu. Nekdanji frontman skupine The Police je poleg grammyjev doslej prejel še zlati globus, štiri nominacije za oskarja, nominacijo za nagrado tony, nagrado stoletja revije Billboard ter priznanje Kennedyjevega centra.

Stingova podpora organizacijam za človekove pravice, kot so Rainforest Fund, Amnesty International in Live Aid, odraža univerzalni domet njegovega umetniškega ustvarjanja; skupaj s soprogo Trudie Styler je leta 1989 ustanovil Rainforest Fund, da bi zaščitil deževne gozdove sveta in avtohtona ljudstva, ki tam živijo.