Slovenija dočakala beli božič

Sneg je ponoči pobelil velik del države in povzročil več nevšečnosti v prometu. Največ ga je zapadlo na Notranjskem in Kočevskem. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta. Obvezna je uporaba verig na avstrijski strani prelaza Korensko sedlo, opozarjajo na prometnoinformacijskem centru.

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na cestah Col-Črni Vrh-Godovič, Idrija-Godovič, Volče-Solarji, na prehodih Petrina, Babno Polje in Vinica. Voznike opozarjajo, da je na prelazih v primeru snega obvezna uporaba verig.

Kot je za STA potrdila dežurna meteorologinja na Arsu Veronika Hladnik Zakotnik, je na območju Notranjske ponoči večinoma snežilo. Snežne padavine so zjutraj oslabele in se že skoraj popolnoma umirile. V Postojni so sicer po minuli noči namerili 16 centimetrov snega, v Logatcu 33, na vremenski postaji nad Vrhniko pa 22. Idrijska postaja je zabeležila 46 centimetrov snega, od tega 40 centimetrov novega. V Ljubljani je zapadlo štiri centimetre snega.

Na Kočevskem je ponoči zapadlo do 20 centimetrov snega, ki je po besedah dežurnega pri cestni službi Komunale Kočevje, ki vzdržuje občinske ceste, moker in težak. Kljub temu so vse ceste prevozne, večjih težav v prometu ne beležijo. Na delu imajo vse razpoložljive službe in mehanizacijo, ki čistijo ceste in jih posipavajo.

Na območju Novega mesta in Bele krajine je zapadlo od pet do 10 centimetrov snega, v višje ležečih delih do 35 centimetrov. Po besedah Marka Plesca iz novomeškega podjetja CGP, ki vzdržuje ceste na območju Dolenjske, Bele krajine in Kočevja (državne ceste) vse do Blok in Škofljice, je sneženje pojenjalo v jutranjih urah. Večjih težav sneg v prometu ni povzročil, zaradi same teže snega se je podrlo le nekaj dreves, ki pa so jih sproti odstranili. Čez noč sta bila nekaj časa zaprta prelaza Vahta in Črmošnjice-Črnomelj.

Vreme se bo zdaj ustalilo. Danes bo še zmerno do pretežno oblačno, od jutri do četrtka pa bo več jasnine. Jutri bo zelo vetrovno. Razmeroma hladno bo. Večjih otoplitev v bližnji prihodnosti ni na vidiku. Marsikje po Sloveniji bo torej božič bel.