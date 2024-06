Slovenija je priznala Palestino

Državni zbor Republike Slovenije je danes podprl sklep vlade o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države. Za priznanje je glasovalo 52 od 53 navzočih poslancev, nihče ni bil proti. Poslanec SDS Dejan Kaloh ni glasoval. Opozicija je izredno sejo DZ obstruirala. Slovenija je tako postala 147. članica Združenih narodov, ki je priznala Palestino. Palestina pa je Slovenijo priznala že leta 1992.

Pred glasovanjem za priznanje je Janševa SDS, ki je tudi največja opozicijska stranka, skušala s proceduralnimi postopki preprečiti oz. odložiti glasovanje o priznanju Palestine: v ponedeljek vloženi predlog za posvetovalni referendum na to temo so danes sprva umaknili s sklicevanjem na tehnične razloge, ko so obrazložitev popravili, pa so poslanci SDS predlog ponovno vložili in zatem zapustili sejo. Do glasovanja je kljub poskusom obstrukcije s strani obeh opozicijskih strank, SDS in NSi, naposled le prišlo.

Z današnjim priznanjem Palestine kot suverene in neodvisne države pošiljamo upanje palestinskemu narodu na Zahodnem bregu in v Gazi, je na družbenem omrežju X poudaril premier Robert Golob.

Zadovoljstvo ob priznanju Palestine je izrazila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kot je še zapisala na družbenem omrežju X, bo tako lahko še bolj verodostojno pomagala palestinskemu narodu na njegovi težki poti k resnični samostojnosti in enakopravnosti v mednarodni skupnosti.