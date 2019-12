Slovenija praznuje dan samostojnosti

V spomin na plebiscitarno odločitev za samostojno Slovenijo leta 1990 danes praznujejo dan samostojnosti in enotnosti. V uradu predsednika republike Boruta Pahorja bodo državni praznik znova počastili z dnevom odprtih vrat, Pahor pa bo obiskovalce tudi nagovoril. Pred Predsedniško palačo bo postrojena častna straža garde Slovenske vojske.

Za obiskovalce Predsedniške palače pripravljajo tudi praznični kulturni program s harmonikarji. Prvemu slovenskemu svetovnemu prvaku na diatonični harmoniki Denisu Novatu se bosta pridružila aktualni svetovni prvak Dominik Innerkofler in David Beletić, dobitnik zlatega priznanja na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki je potekalo pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike septembra letos v Portorožu, so sporočili iz predsednikovega urada.

Letos mineva 29 let od prelomnega 23. decembra 1990, ko se je na plebiscitu skoraj 90 odstotkov vseh volilnih upravičencev odločilo za samostojno Slovenijo. Rezultate plebiscita so uradno razglasili tri dni pozneje, zato 26. decembra zaznamujejo državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti, ki je tudi dela prost dan.

Na plebiscitu je glasovalo 93,2 odstotka vseh volilnih upravičencev, od katerih se jih je za osamosvojitev izreklo 95 odstotkov - ali 88,5 odstotka vseh. Da je plebiscit uspel, je bilo znano že nekaj po 22. uri, ko so prešteli okoli 60 odstotkov glasov. Predsednik Demosa Jože Pučnik je takrat izrekel znameniti stavek, da Jugoslavije ni več in da gre zdaj za Slovenijo.

Letošnja osrednja državna proslava je bila že v ponedeljek, 23. decembra, v ljubljanskem Cankarjevem domu. Pahor je v govoru spomnil, da je bila enotnost na plebiscitu odločilna za ustanovitev države in njeno enotno vojaško obrambo. Takšne enotnosti po njegovih besedah Slovenija danes ne potrebuje, potrebuje pa več dialoga in sodelovanja.

Pred proslavo so praznik s slavnostno sejo zaznamovali tudi v državnem zboru, predsednik vlade Marjan Šarec pa je na Brdu pri Kranju sprejel svojce padlih in ranjenih v vojni za Slovenijo leta 1991.