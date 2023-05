Slovenska predsednica obsodila tržaške fašistične pozdrave

V petek se je v Trstu zbrala skupina in se s fašističnim pozdravom spomnila neofašističnega politika Almeriga Grilza ob 36. obletnici njegove smrti, kar je v videoposnetku ovekovečil fotograf Primorskega dnevnika Damjan Balbi. Dogodek je sprožil burne odzive na Tržaškem in ne samo, med drugim ga je obsodila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar.

Sicer se je dogodek zgodil ravno v času, ko je bila slovenska predsednica na obisku v Italiji. »Pozdravi, ki smo jim bili priča v Trstu, so simbol obdobja, ki je prineslo sovražnost, razdvajanje, nasilje. S predsednikom vlade Sergiom Mattarello sva poudarila zavezanost skupni evropski poti Slovenije in Italije, usmerjeni v prihodnost, spoštovanje in sodelovanje. Dogajanje v Trstu nima mesta na tej poti,« je slovenska predsednica zapisala na Twitterju.