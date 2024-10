Smrtna nesreča na avtocesti A4

Na avtocesti A4 je prišlo malo po 11.30 do prometne nesreče s smrtnim izidom. Po prvih informacijah naj bi osebno vozilo trčilo v priklopnik, ki je bil ustavljen na odstavnem pasu avtoceste. Voznik osebnega vozila se je v trku smrtno ponesrečil. Kot je razvidno iz fotografije, je bil trk silovit, od avtomobila je ostal le kup pločevine. Do nesreče je prišlo na tripasovnici v smeri proti Trstu, med krajema Latisana in San Giorgio di Nogaro. Na kraju nesreče so posredovali policisti, gasilci in reševalci službe 118. Pristojni še preiskujejo okoliščine nesreče, sporočili so le, da v času, ko je prišlo do smrtnega trka, na avtocesti ni bilo prometnih zastojev.