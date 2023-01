Smučarski center Cerkno in smučišče SKI Bor v Črnem Vrhu nad Idrijo sta v soboto pripravljena pozdravila množico smučarjev, poročajo Primorske novice. Pod Borom sta na voljo še sankališče in proga za drsalno tehniko smučarskega teka. Na tekaškem centru Vojsko so drsalnima dodali še trikilometrsko progo za klasični tek.

Na smučarskem centru Cerkno so v soboto pognali vse naprave z izjemo šest sedežnice Lom. Gneče ni bilo, so pa smučarje pričakali z izvrstno urejenimi progami. Nekaj gneče je bilo ob vlečnici na malem smučišču SKI Bor, pod katerim sta urejena še sankališče in proga za drsalni tek. Na tekaško smučarskem centru Vojsko pa so tekači lahko tekli tudi klasično.

Od dobrega pol metra snega na Črnem Vrhu nad Idrijo do slabega metra na SC Cerkno, je urejevalcem prog naložilo obilo dela, a je ponudilo imeniten zapoznel uvod v smučarsko sezono. Na Cerknem imajo urejene vse proge, vključno z otroškim vrtcem. Le delovanje šest sedežnice Lom je v soboto onemogočil veter.

Na SKI Bor so ob vlečnici pognali še manjšo otoško napravo. Podobno kot na SC Cerkno, so omogočili izposojo opreme in šolo smučanja. Čeprav je bilo potrebno na vstop na vlečnico nekoliko počakati v vrsti, se smučarji niso hudovali. »Tako je na SKI bor običajno in nas ne moti. Obratno. Na smučišču se z otroki do sitega nasmučamo. Tudi danes smo se,« je za Primorske novice povedal oče družine Rupnik iz okolice Vrhnike.

Pod Borom je domači podjetnik Gabrijel Kavčič s sodelavci, na lastno pobudo, uredil še progo za drsalno tehniko teka. »Sam ne tečem, a se za Črni Vrh, dom Trnovskega maratona, spodobi, da omogoči smučarski tek. Zato proge že leta uredim takoj, ko sneg to omogoči,« je povedal podjetnik Gabrijel Kavčič.