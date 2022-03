Spet dvoboj med Tremulom in Žižo

Kandidat skupine Unitarietà - Insieme (Enotnost - Skupaj) za poslanski sedež italijanske narodne skupnosti bo dolgoletni predsednik Italijanske unije Maurizio Tremul. »Naš glas želi biti glas vseh, glas enotnosti italijanske narodne skupnosti, glas dialoga, glas transparentnosti,« je poudaril Tremul, ki se je že pred štirimi leti neuspešno pomeril z aktualnim poslancem Felicejem Žižo, treti kandidat je bil Bruno Orlando. Na volitvah 24. aprila se torej znova napoveduje volilni dvoboj med Tremulom in Žižo.

Kot je poudaril Tremul na današnji predstavitvi svoje kandidature, je za poslanca narodnosti pomembno, da vzdržuje dialog z vsemi političnimi strankami in tudi z vlado, ne sme pa se vezati samo eno stranko in mora ohraniti svobodo, da glasuje po svoji vesti. Dodal je, da bo v primeru izvolitve odprt za vsakršno povolilno sodelovanje, upoštevajoč določena načela, kot sta demokracija in pravna država. Sicer pa je Tremul naglasil pomen transparentnega delovanja v dobrobit narodne skupnosti s široko participacijo znotraj manjšine, dodal pa je tudi, da bo kot poslanec narodnosti zastopal tudi interese istrske regije.