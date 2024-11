Spomin na primorske padalce ostaja živ

Spomin na primorske padalce je živ. To je glavno sporočilo včerajšnje (ponedeljkove) svečanosti pred Fakinovo domačijo v Škrbini, kjer se od leta 1998 redno spominjajo padlih in po vojni umorjenih primorskih padalcev, ki so pripomogli k osvoboditvi Slovenije in seveda Primorske. Med njimi so bili tudi zamejci.

Program je uvedlo petje učencev Osnovne šole Komen, nato sta spregovorila Matjaž Bunc, ki je vodil dopoldanski program in župan Komna Erik Modic. »Prva in druga svetovna vojna sta se krvavo zarezali tudi v Slovenijo in Primorsko«, je med drugim dejal, »človeštvo pa se od njiju ni naučilo ničesar,« je obžaloval, »saj se spet krepijo totalitarni režimi in nacionalizem. Na srečo obstajajo pogumni posamezniki,« je opozoril in se pri tem navezal na primorske padalce. Zavezniki so jih ujeli daleč od domovine, ti pa niso hoteli preživljati časa v relativno mirnem jetništvu. Primorskim fantom in tistim, ki so se zavzemali za njihovo rehabilitacijo se je zahvalil. »Najbolj tragično je,« je dodal, »da je oblast likvidirala te naše osvoboditelje in desetletja prikrivala resnico o tem in tudi njihovo žalostno usodo«.

Slavnostni govornik je bil Zoran Zornik, župnik v Šturjah in nečak padalca Lojzeta Sivca iz Libušnjega, ki se je osredotočil na družinske spomine. Predstavil je stričevo zgodbo in tragično usodo ter usodo njegovih bratov.

