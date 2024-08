Spremenljivo oblačno, zlasti v gorah krajevne nevihte

Vremenska fronta se pomika onstran Alp, ob čemer bo nekoliko bolj svež zrak mestoma pronical tudi proti nižinam in bo nekoliko povečeval nestanovitnost.

Popoldne bo povsod več oblačnosti. Nevihte bodo nastajale zlasti v gorah. Obrobno in postopno se bo lahko kakšen nevihtni oblak spustil tudi do nižin in do morja, verjetneje v večernih urah in v noči na torek. Ob morju bo pihala burja in bo več jasnine.

Jutri bo vreme podobno. Povečini bo delno jasno do spremenljivo oblačno, zlasti v gorah bo lahko pretežno oblačno. Pojavljale se bodo posamezne krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo mestoma lahko razširile do ostalih predelov. Pihala bo šibka burja.