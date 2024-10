Starejši moški padel v grapo

Gorski reševalci iz Plodna in iz kraja Forni Avoltri, reševalci finančne policije in gasilci so včeraj ob 20.30 posredovali v Rigolatu v Karniji, kjer je 77-letni moški padel v grapo v globino kakih 20 metrov in pristal ob potoku. Njegove klice na pomoč je slišala mimoidoča oseba, ki je poklicala na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Reševalci so se po strmem grebenu spustili do poškodovanega moškega in ga stabilizirali. Naložili so ga nosila, ki so jih z vrvmi in ob uporabi protiuteži potegnili na cesto. Tam so ga prevzeli v oskrbo reševalci službe 118, ki so mu nudili zdravstveno pomoč in so ga nato z reševalnim vozilom prepeljali do športnega igrišča, kamor je priletel reševalni helikopter. Z njim so ga odpeljali v bolnišnico.