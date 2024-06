Sto let Triglavskega narodnega parka

Danes ob 18. uri bo v Informacijskem središču TNP Dom Trenta osrednja slovesnost ob 100. obletnici podpisa zakupne pogodbe za ustanovitev Alpskega varstvenega parka, predhodnika današnjega Triglavskega narodnega parka, poročajo Primorske novice. Slavnostna govornica bo predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Dogajanje se bo začelo že uro prej, s tržnico ponudnikov Biosfernega območja Julijske Alpe. Jubilejno leto zaznamujejo številni dogodki, njegov slogan Varstvo je obstoj pa sporoča, da je obstoj naravnih (in kulturnih) vrednot in njihovo ohranjanje za naslednje rodove možno le z varovanjem. Pri tem je pomembno loviti ravnotežje med varovanjem, tradicijo in razvojem, med domačini in obiskovalci, pravijo v javnem zavodu. Jutri vabijo še na odprtje nove zanke Pohodniške poti Juliana v Breginjski kot. Zbor bo na parkirišču pri Robiču ob 9. uri.