Švedska bo uradno zaprosila za članstvo v Natu

Švedska bo uradno zaprosila za članstvo v zvezi Nato. Vest je danes sporočila premierka Magdalena Andersson po zaključku razprave v parlamentu.

Parlamenta Švedske in Finske sta danes razpravljala o prošnjah njunih držav za članstvo v Natu. V Helsinkih se je začelo zasedanje parlamenta, ki bi lahko trajalo več dni, potem ko sta predsednik Sauli Niinisto in predsednica vlade Sanna Marin v nedeljo predstavila predlog za članstvo.

Rusija je medtem odločitev oz. namero Švedske in Finske za vstop v Nato označila za veliko napako. Ruske oblasti menijo, da s tem dejanjem ne bosta okrepili varnosti na evropski celini. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je sporočil, da bodo pozorno spremljali nadaljnje dogajanje in izrazil zaskrbljenost zaradi posledic, ki jih bo odločitev Finske in Švedske imela za varnost celine.