Ta lipa pot spet odprta z alternativno traso

Obiskovalci Rezije in pohodniki, pa tudi otroci in družine, se lahko spet sprehajajo po celotni trasi Te lipe poti pri Solbici. Novico je v soboto, 13. julija, sporočilo združenje ViviStolvizza, ki je poudarilo, da so se zaključila dela za odprtje alternativnega odseka poti. S tem se je tudi zaključilo dvomesečno obdobje zaprtja poti, potem ko je le-to prekinil plaz. Obdobje sanacije oz. odprtja novega odseka so pobudniki obnove - združenje ViviStolvizza, Občina Rezija in Naravni park Julijskih Predalp - izkoristili tudi za izredno vzdrževanje poti in košnjo, da se čim bolj zmanjša tudi nevarnost klopov.

Da je Ta lipa pot izredno priljubljena, priča veliko število zahtev, vprašanj in pozivov, ki so prispeli na občino, park in alpinistični klub CAI o tem, kdaj bo pot spet odprta. Zdaj je možno nuditi pozitiven odgovor: kot so sporočili iz združenja ViviStolvizza, je zdaj spet možno iti na pohod po daljši, skoraj desetkilometrski različici poti (obstaja tudi krajša, štiri kilometre dolga pot) ter od blizu občudovati reko Rezijo oz. Bilo in bližnje gore, si ogledati gorske kulture in se sprehoditi po t. i. mostičku zaljubljencev. Drugače je Naravni park Julijskih Predalp skupaj s Triglavskim narodnim parkom v Sloveniji preteklega 5. julija na zasedanju Unescove koordinacije programa Človek in biosfera v maroškem Agadirju postal čezmejni rezervat biosfere Julijskih Alp.

Za informacije o poti pa je na voljo združenje ViviStolvizza, Ul. Udine 12, 33010 Solbica, telefon 0433 53119, mobitel 360 960179, e-mail vivistolvizza@gmail.com.