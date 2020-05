Regijski štab Civilne zaščite (CZ) za Notranjsko je pred dnevi na svoji Facebook strani objavil obvestilo o večjem nadzoru na zeleni meji, ker naj bi domačini na območju občin Hrpelje - Kozina, Sežana in Komen v minulem vikendu zaznali »več sto« italijanskih državljanov, ki so prestopali italijansko-slovensko mejo. Za komentar smo zaprosili županjo Občine Hrpelje - Kozina Sašo Likavec Svetelšek. »Če sem prav iskrena, mene osebno to prehajanje recimo kolesarjev in pohodnikov ne moti,« pove županja in doda, »je pa res, da je predpise, če pač so, treba upoštevati.«

Vas tovrstno ravnanje skrbi?

Zdi se mi, da se na obeh straneh meje kolikor toliko držimo navodil. Sedaj – če kdo priteče ali prikolesari čez mejo, mislim, da to ni potencialna grožnja za koronavirus. Ukrepi se na obeh straneh meje postopno rahljajo in ... kolikor vem, ta vikend nismo imeli kakega posebnega navala.

V zapisu CZ je navedeno, da naj bi bilo nedovoljenih prehodov meje, resda v treh občinah, s strani italijanskih državljanov »več sto«. Se vam zdi ta ocena realna?

Mogoče se je to nanašalo na dogodke pred časom, ker osebno trenutno opažam, da ljudje ne glede na vse spoštujejo pravila, na obeh straneh meje. Nisem zasledila, da bi bil kak naval.