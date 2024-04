Od nedelje s subtropskim zrakom občutna otoplitev in več sončnih dni

Območje arktičnega zraka, ki je dalj časa vplivalo na vreme pri nas z ohladitvijo in pogostimi padavinami, postopno slabi. Nad našimi kraji se bodo njegovi ostanki zadrževali do vključno sobote, od nedelje pa se bo od jugovzhoda okrepil subtropski anticiklon, ki nam bo v prihodnjem tednu prinesel občutno višje temperature in prevladujoče sončno vreme. Po 1. maju bo zlasti v popoldanskih urah nekaj več občasne nestanovitnosti in bodo možne krajevne plohe, ki pa po vsej verjetnosti ne bodo skalile pomladnega vzdušja, saj bo vremenska slika povsem drugačna od tiste, ki nas je dalj časa spremljala v minulem obdobju. Temperature se bodo v primerjavi z dosedanjimi vrednostmi do ponedeljka ponekod dvignile za okrog 15 stopinj Celzija. Živo srebro se bo ponekod dotaknilo 25 al 26 stopinj Celzija.

Od danes do vključno sobote bo povečini spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Vmes bodo tudi daljša obdobja z delnimi razjasnitvami. Postopno bo za kakšno stopinjo Celzija topleje.

V nedeljo bo pretežno jasno z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Pihali bodo južni vetrovi. Občutno topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo v nižinah presegale 20 stopinj Celzija, kakšna stopinja manj bo ob morju.

V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in še nekoliko topleje. Najvišje dnevne temperature se bodo dotaknile 25 stopinj Celzija ali jih bodo rahlo presegle, topleje bo tudi ob morju.

V sredo , 1. maja, kaže na nekoliko večjo spremenljivost z morebitnimi občasnimi krajevnimi padavinami. Nastale bodo lahko posamezne kratkotrajne plohe. Večjih količin dežja ne gre pričakovati.

Od četrtka, 2. maja, do nedelje, 5. maja, bo, kot kaže po zdajšnjih izračunih, prevladovalo sončno vreme z občasno krajevno nestanovitnostjo. Zlasti v popoldanskih urah in v gorskem svetu bodo nastajale občasne krajevne plohe in kakšna nevihta. Prijetno toplo bo.