Tat vlomil v banko v Tolminu

Ob 3.26 je bila policija obveščena o vlomu v banko v Tolminu, poročajo Primorske novice. Takoj po prejemu prijave so policisti in kriminalisti z območja novogoriške policijske uprave začeli iskati vlomilca, tako na kraju kot v širši okolici.

Po prvih podatkih je vlomilec skušal ukrasti sef z gotovino, vendar mu to ni uspelo. Kasneje je zbežal neznano kam. Višino nastale škode še ocenjujejo.

Kljub intenzivnemu operativnemu delu in zbiranju obvestil novogoriških kriminalistov in policistov vlomilca še niso našli, o dogodku pa so obvestili tudi pristojne pravosodne organe.

V zvezi z dogodkom policija prosi vse morebitne očividce oziroma vse, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije o dogodku, da jih nemudoma sporočijo na znano interventno številko policije 113 ali najbližjo policijsko postajo, lahko pa pokličejo tudi na anonimni telefon 080 1200.