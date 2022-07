Tatjana Rojc in SVP: naprej z Draghijem

Italija si v tem zelo težkem trenutku ne more in ne sme privoščiti vladne krize in še manj predčasnih volitev, Mario Draghi naj vodi vlado vse do naravnega izteka zakonodajne dobe, to se pravi do prihodnje pomladi. Tako enoglasno razmišljajo slovenska senatorka Demokratske stranke (DS)

Tatjana Rojc ter poslanci in senatorji Južnotirolske ljudske stranke (SVP). Predčasnim volitvam nasprotuje tudi predsednik bocenske pokrajine Arno Kompatscher.

Senatorka SVP Julia Unterberger je prepričana, da bi morebitna vladna kriza še kako prišla prav ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu ter njegovi vojni v Ukrajini. Podobnega mnenja je njen kolega Dieter Steger, ki ocenjuje, da se Gibanje 5 zvezd obnaša popolnoma neodgovorno do državljank in državljanov. Odnosi med SVP in G5Z niso bili nikoli dobri, razhajanja zadevajo ne le usodo Draghijeve vlade, temveč tudi vprašanja, ki zadevajo južnotirolsko avtonomijo.

Senatorka Rojc v izjavi za Primorski dnevnik daje prav predsedniku republike Sergiu Mattarelli, da je zavrnil ponujen odstop premierja Draghija. ter njegovo vlado poslal pred parlament. Vladna kriza bi po njeni oceni imela katastrofalne posledice za Italijo, zato je treba do rednih volitev nadaljevati s sedanjim predsednikom vlade. Slovenska senatorka je na svojem profilu FB zapisala, da je ni strah predčasnih volitev, a ne v tako delikatnem trenutku.