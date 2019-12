Tatjana Rojc se je vpisala v DS

Senatorka Tatjana Rojc se je vpisala v Demokratsko stranko (DS). Doslej je bila članica senatne skupine demokratov, v stranko pa ni bila vpisana in tudi na lanskih volitvah je na listi DS kandidirala kot neodvisna, kar je razlagala z besedami, da želi biti povezovalna.

»Odločitev je dozorela, ko se je stranka začela ločevati, najprej zaradi Mattea Renzija in potem še z odhodom Carla Calende. Želela sem sporočiti, da spoštujem to, kar dela DS. Stranka je vedno blizu najšibkejšim in res podpira našo narodno skupnost,« je razložila. Kot pravi, vpis v stranko ne bo pogojeval njenega nadaljnjega dela: »Jaz sem vedno jaz.«

Izkaznico ji je danes v Rimu izročil strankin državni sekretar Nicola Zingaretti.