Tirolskega tajkuna po gromozanskem stečaju danes aretirali

Bil je eden najbolj razvpitih nepremičninskih poslovnežev srednje Evrope, s svojo skupino Signa je investiral v različnih državah. Najprej je podstrešja spreminjal v luksuzna stanovanja, pozneje je kupoval tudi nebotičnike. Vse dokler se ni njegova hiša iz kart sesula, po gromozanskem stečaju pa je avstrijska policija 47-letnega Reneja Benka danes v njegovi vili v Innsbrucku aretirala, in sicer po nalogu dunajskega protikorupcijskega tožilstva. Preiskovan je v štirih državah (v Avstriji, Nemčiji, Italiji in Liechtensteinu), in sicer zaradi suma različnih kaznivih dejanj na področju gospodarskega kriminala ter hudodelskega združevanja.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.