Italijanski seizmološki inštitut INGV je ponoči nameril šest potresnih sunkov v Venetu severno od Trevisa. Najmočnejši, ki so ga zabeležili ob 2.46, je dosegel magnitudo 3,7, le minuto prej pa drugi sunek magnitudo 3,6. Tla so se nato stresla še štirikrat, zadnjič ob 6.26, in sicer v kraju Valdobbiadene, kjer so namerili magnitudo 2,5. Po prvih podatkih davišnji sunki niso povzročili gmotne škode in tudi ni bilo poškodovanih, čutili pa so jih prebivalci iz širšega območja okrog Trevisa.