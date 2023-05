Torbice in denarnice pod udarom

Koprski policisti so včeraj posredovali v Sežani, na Kozini in v Divači zaradi tatvin. V sežanski trgovini je moški odložil torbico v nakupovalni voziček. Med nakupovanjem mu je v trenutku nepazljivosti nekdo ukradel denarnico z gotovino, bančnimi karticami in dokumenti.

Na Kozini je prav tako nekdo ženski iz torbice ukradel denarnico. Tudi ona je odložila torbo v nakupovalni voziček. Pobral je gotovino in dokumente.

V Divači je nekdo izkoristil nepazljivost oškodovanca in mu iz odklenjenega vozila s sedeža ukradel ročno torbico, v kateri je imel vse osebne dokumente in bančne kartice ter ključe osebnega avtomobila.