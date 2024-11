Tovor izrednih dimenzij prevažal brez dovoljenja

Koprski prometni policisti so včeraj zjutraj ob 08.44 uri pri Povirju ustavili tovorno vozilo nizozemskih registrskih tablic, za volanom katerega je bil 58-letni nizozemski državljan. Odkrili so več kršitev. Do Povirja je po avtocesti pripeljal iz smeri Ljubljane, ne da bi na tovornjaku imel nameščeno napravo za elektronsko cestninjenje, zlasti pa je prevažal tovor izrednih dimenzij brez ustreznega dovoljenja. Dovoljeno dolžino do največ 16,5 metra je ob dolžini 19,8 metra presegal za več kot 3 metre. Poleg tega so ugotovili tudi kršitve glede opreme vozila, trajanja in hitrosti vožnje. Tovorno vozilo, ki sta ga sestavljala vlačilec in polpriklopnik, so policisti izločili iz prometa in so odvzeli registrsko tablico polpriklopnika. Vozniku so izrekli globo v skupnem znesku 2.810 evrov.