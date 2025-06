Tovornjakarjema naložili več tisoč evrov globe in odvzeli vozniško

Na avtocesti A23 pretekli petek le za las ni prišlo do tragedije. Dva tovornjaka s priklopnikom, tujih registrskih tablic, sta namreč vozila v nasprotno smer. Na avtocesto sta zapeljala na izvozu pri Trbižu. Kmalu zatem sta voznika tovornjaka polkrožno obrnila. Pri celotnem dogajanju sta ob zgoščenem prometu ogrožala varnost rednih voznikov in številnih turistov, ki so bili namenjeni v obmorske letovičarske kraje.

Policisti so o dogodku prejeli več obvestil voznikov in opozoril varnostnih senzorjev, ki so nameščeni na avtocestnem omrežju. Zapeljali so na avtocesto in po navodilih kolegov v operativni dvorani, ki so dogajanje opazovali na posnetkih nadzornih kamer, tovornjaka prestregli ter ustavili na počivališču Cormor zahod. Tovornjakarjema, oba sta tuja državljana, so odvzeli vozniško dovoljenje in jima naložili globo od 2046 do 8168 evrov. Za tovornjaka so tudi odredili trimesečno prepoved vožnje.