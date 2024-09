Triglavskega ledenika skoraj ni več

Ledeniki v Julijskih Alpah izumirajo. To žal ni novica, saj se posledic podnebnih sprememb tudi v naših gorah zavedamo že dlje časa, zaskrbljujoči pa so podatki, ki jih je prejšnji teden v Vidmu predstavila organizacija Legambiente, ki je v okviru projekta Ledeniška karavana 2024 obiskala tri ledenike, ki hirajo: kaninskega, triglavskega in tistega na Špiku nad Policami (Montažu), ki je dejansko še edini, ki si zasluži naziv ledenik.

V 80 letih s 40 na 0,2 hektarja

»Zadnji trije ledeniki Julijskih Alp se s težavo ‘preživljajo’,« so stanje opisali pri Legambiente. V najhujšem položaju sta ledenika na Kaninu in Triglavu, ki ju žal sestavljajo le »razpršene plošče snega in ledu«.

Podnebne spremembe so še bolj udarile po triglavskem ledeniku, kljub temu, da je slednji najvišje ležeči ledenik v Julijskih Alpah, saj ga najdemo na višini 2700 metrov. Oziroma, ga skoraj ne najdemo več. Slednji je leta 1946 obsegal 40 hektarjev, zdaj pa le 0,2 hektarja, tako da se je v manj kot 80 letih zmanjšal za 98 %.

Nekoliko boljše je na ledeniku na Špiku nad Policami, ki je minulo zimo zaradi obilnih padavin in kopičenja snežnih plazov celo pridobil osem metrov snega. Slednji je s svojimi sedmimi hektarji še edini, ki ga lahko še imenujemo ledenik. Življenje mu nedvomno podaljšuje dejstvo, da leži na severni strani, kar mu omogoča senco.​​​

Sprožili so spletno peticijo

Stanje je dramatično, kljub temu pa so okoljevarstveniki in znanstveniki prepričani, da bi morali odločevalci poskušati preprečiti najhuje. Zaradi tega so sprožili spletno peticijo, s katero hočejo spodbuditi italijansko vlado, naj ukrepa. Peticijo je mogoče podpisati na https://rb.gy/hm3097 , kjer je tudi na voljo manifest organizacije Legambiente, ki so ga poleg italijanskih podpisali tudi švicarski in slovenski znanstveniki.