Trst brez Slovencev

Dokumentarec Vola colomba, ki ga je televizija RAI posvetila bližnji 70. obletnici priključitve Trsta Italiji, ni propagandni film, ima pa celo vrsto pomanjkljivosti. Predvsem to, da popolnoma zamolčuje in torej obide večjezično stvarnost mesta in da v gledalcih ustvari vtis, da je bila 40. dnevna »okupacija« Trsta s strani jugoslovanske vojske enaka, če že ne hujša, od fašistične diktature in nacističnega terorja. Scenari za filmj, ki so ga na tretji mreži RAI predvajali v poznih večernih urah, je napisal Alessandro Centenaro, režiral Renzo Carbonera. Dokumentarec so premierno prikazali na nedavnem beneškem filmskem festivalu.

Carbonera je vlogo povezovalca poveril novinarju Toniju Capuozzu, ki je po očetu Neapeljčan, po materi Tržačan. Capuozzo je svojo vlogo opravil precej korektno. V filmu nastopata istrska begunka Italia Giacca in športni novinar Bruno Pizzul, ki je otroštvo preživel v Trstu. Za zgodovinsko razlago posameznih dogajanj je poskrbel Paolo Mieli.

V filmu se omenja Rižarno, naciste in fašistično kolaboracijo. Mieli pravi, da je Trst edino italijansko mesto, ki 25. aprila 1945 ni praznovalo osvoboditve, saj je prvega maja doživelo jugoslovansko okupacijo in nato štiridesetdnevno nasilje. Po njegovem je mesto prestalo dve hudi nočni mori, nacizem in komunizem, fašizma pa kot da ne bi bilo.