Trst do nedelje prestolnica manjšin

V hotelu Savoia Excelsior v Trstu se je danes popoldne začel 65. kongres Federalistične unije evropskih narodnih skupnosti (Fuen). Odprtja so se med drugim udeležili tržaški župan Roberto Dipiazza, predsednik Fuen in evropski poslanec Lorant Vinczej, predsednik SSO Walter Bandelj, člana deželne vlade Pierpaolo Roberti, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch in madžarski državni sekretar za madžarske skupnosti zunaj meja države Arpad Janos Potapi.

Podpredsednica zveze Angelika Mlinar je podelila nagrado Fuen, ki jo od leta 2019 namenjajo posameznikom, ki so se s svojim delom posebno izkazali na področju sodelovanja z manjšinami. Letošnji prejemnik je Fernand de Varennes, posebni poročevalec Združenih narodov (ZN) za vprašanja manjšin.

Po odprtju se je kongres nadaljeval z razpravo o prihodnosti evropske kulturne in jezikovne različnosti. Sodelovali so predsednik Fuen Vincze, poročevalec za manjšinska vprašanja pri Združenih narodih Fernand de Varennes, senatorka Tatjana Rojc in evropski poslanec Francois Alfonsi.