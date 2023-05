Tržačanka ena od žrtev v potopljenem bivalnem čolnu na jezeru Maggiore

V nesreči bivalnega čolna na jezeru Maggiore na severozahodu Italije so včeraj umrli štirje ljudje. Šlo naj bi za Italijane in tuje turiste, stare med 20 in 50 let. Med njimi je 53-letna Tiziana Barnobi iz Trsta, ki je sicer živela v Rimu. Drugi italijanski državljan je 62-letni Claudio Alonzi. Zaposlena sta bila pri tajnih službah v Mantovi. Tiziana Barnobi zapušča moža in mladoletno hčer.

Bivalni čoln s 23 potniki na krovu in dvema članoma posadke, se je v hudem neurju, kaže da zaradi vodnega vrtinca, prevrnil in potopil v bližini mesta Lisanza, na južnem delu jezera. Preživele so rešili ljudje s plovil v bližini ali pa so sami odplavali na obalo. Skupina je na čolnu praznovala rojstni dan.