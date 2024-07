Direktor bivše družbe iz Kopra goljufal pri faktoringu

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so zaključili kriminalistično preiskavo in na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru kazensko ovadili 52-letnega državljana Italije, direktorja bivše gospodarske družbe iz Kopra. Osumljen je ponareditve ali uničenja poslovnih listin ter poslovne goljufije. Predkazenski postopek so kriminalisti pričeli na podlagi kazenske ovadbe, ki jo je vložila odgovorna oseba oškodovane gospodarske družbe iz Ljubljane in nadaljevali s pridobivanjem dodatnih dokazov.

Med preiskavo so ugotovili, da je leta 2019 osumljenec ljubljanskemu podjetju na podlagi lažnega računa, izstavljenega na neko belgijsko družbo, poslal v odkup terjatev v višini več kot 60.000 evrov. Oškodovana ljubljanska družba mu je na podlagi pravil mednarodnega faktoringa nudila financiranje v višini terjatve, zmanjšane za stroške, ki si jih je pridržala. Toda ob zapadlosti belgijska družba ljubljanskemu podjetju računa ni plačala, saj terjatve dejansko ni bilo, ker blaga od koprske družbe ni nikoli prejela.

Direktor bivše koprske družbe je tedaj priznal, da je izdal lažni račun in druge poslovne listine, s katerimi je želel prikazati, da je družba iz Belgije prejela blago. Ko so pri ljubljanski družbi odkrili goljufijo, je obljubil, da bo nastali dolg poravnal in kot jamstvo zastavil del svojega premoženja. Sprva je dolg odplačeval, nato je prenehal s plačevanjem in skril jamstva. Ljubljanski družbi je dolg izplačal le delno, pri čemer jo je oškodoval za skoraj 16.000 evrov.

Za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenje poslovnih listin tvega zaporno kazen do dveh let, za poslovno goljufijo pa do pet let.