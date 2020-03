Tudi Salvini noče Tita

Mnogi na italijanski desnici si prizadevajo za preklic italijanskega odlikovanja pokojnemu jugoslovanskemu predsedniku Josipu Brozu Titu iz leta 1969. Tem se je sedaj pridružil vodja Lige in nekdanji notranji minister Matteo Salvini, ki se sicer zaveda, da bo po normalni poti težko doseči ta preklic in da tega najbrž ne bo naredil predsednik republike Sergio Mattarella. Zato se Salvini skupno s somišljeniki v senatu, katerim so se pridružili nekateri zastopniki Gibanja 5 zvezd, sklicuje na zakon o državnih odlikovanjih iz leta, ki daje možnost vladi, da prekliče državna odlikovanja. Če se to ne bo zgodilo, bi morala vlada po Salvinijevim prepričanju vsaj ugotoviti, da je odlikovanje Tita v nasprotju s temeljnimi načeli italijanske ustave.

Salvini in podpisniki parlamentarne resolucije so prepričani, da je Tito odgovoren za fojbe in obenem za »etnično čiščenje Italijanov v Istri«. Pri tem se voditelj Lige sklicuje tudi na stališča, ki sta jih ob dnevu spominjanja na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre izrazila aktualni predsednik republike in njegov predhodnik Giorgio Napolitano. V italijanskem parlamentu leži več resolucij in raznoraznih zahtev za preklic odlikovanja pokojnemu jugoslovanskemu predsedniku, ki pa jih poslanci in senatorji (še) niso vzeli v pretres.