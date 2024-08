»Tudi Slovenci ne bi smeli v vojsko«

Pripadniki jezikovnih manjšin bi morali biti oproščeni obveznega služenja vojaškega roka, če bo v Italiji sploh kdaj znova uveden, kar sicer dvomimo. Takšno priporočilo italijanski vladi je na eni zadnjih sej pred poletnim premorom sprejel bocenski pokrajinski svet, ki je mnenja, da bi bili Južni Tirolci, a tudi pripadniki drugih manjšinskih skupnosti, kot vojaki prikrajšani za materni jezik. »V primeru vojne bi se morali vrh vsega boriti na strani Italije, kar je dokaj sporno,« so bili mnenja predlagatelji priporočila iz vrst svobodnjaške desne stranke Süd-Tiroler Freiheit. Ta stavek so sicer izločili iz sprejetega stališča, ker bi izzvenel preveč polemično do Rima.

To ni prvič, da se bocenski pokrajinski svet politično opredeli proti možnosti ponovne uvedbe služenja vojaškega roka, na katero je pred kratkim namignil minister Matteo Salvini. Pred njim je obvezno služenje vojaščine, ki so ga v Italiji ukinili januarja leta 2005, predlagal predsednik senata Ignazio La Russa.

Slovenija je obvezno služenje vojaškega roka odpravila leta 2004. V zadnjem času, ko ga nekatere evropske države (med njimi Hrvaška) spet uvajajo, se to vprašanje sicer ponovno odpira tudi na slovenskem političnem parketu. In to posebno po zaslugi stranke SDS Janeza Janše. Na ministrstvu za obrambo vsekakor pravijo, da je o tem še »preuranjeno govoriti«, saj trenutno bolj razmišljajo o dodatnih zaposlitvah v vojski kot o obvezni vojaščini.