Učka odslej dvocevni predor

Predor Učka bo odslej dvoceven. Ravnokar poteka slovesnost ob odprtju druge cevi, ki so jo gradili tri leta. Omogočala bo hitrejši pretok vozil, saj je doslej promet v predoru Učka potekal dvosmerno v eni sami cevi, ki so jo odprli leta 1981.

Gre za zgodovinski dan za povezovanje Istre z ostalimi deli Hrvaške, poročajo Primorske novice, saj bo Istra odslej z ostalim delom države končno v popolnosti povezana z avtocesto, kar je pomembno bodisi za domačine kot za turiste

Vse je tudi usklajeno z evropskimi varnostnimi standardi. Gre za tretji najdaljši predor na Hrvaškem. Daljša sta Sv. Rok in Mala Kapela, oba sta del avtoceste Zagreb-Split. Investicija je bila vredna 200 milijonov evrov, dela pa so bila zaključena v roku in navkljub inflaciji brez dodatnih stroškov. Poleg tega se je izvajalec del spopadal tudi z odkritjem 30 jam in razpok ter tudi pomanjkanjem delavcev na trgu. Dela so trajala tri leta, največji izziv pa je predstavljalo miniranje. Porabili so več kot tisoč ton tekočega eksploziva in tri tisoč ton jekla.