Ujeli tatu treh gasilskih vozil

Koprski policisti so izsledili in aretirali tujega državljana, ki naj bi iz gasilskega doma v Movražu v Občini Koper odtujil tri gasilska vozila v skupni vrednosti več kot 50.000 evrov.

Davi okoli 5.35 so bili koprski policisti obveščeni o kraji gasilskih vozil iz zaklenjenega gasilskega doma v Movražu, v Občini Koper. Neznanec je odtujil dva gasilska kombija za prevoz oseb znamke Citroen Jumper in eno vozilo znamke Land Rover Defender, v katerem so bili ključi. Enega od kombijev so malo po kraji gasilci sami našli v jarku ob cesti Movraž-Smokvica.

Policisti so nemudoma pričeli s preiskavo: s pomočjo informacij občanov so opravili kontrolo bližnjih lokacij in približno en kilometer od gasilskega doma našli še drugi dve vozili. Pridobili pa so tudi informacije o domnevnemu tatu vozil, ki so ga izsledili na cesti Smokvica-Gračišče. Tuji državljan, njegovo identiteto še preverjajo, je v policijskem postopku. Osumljen je storitve kaznivega dejanja odvzema motornega vozila.