Umestil se je novi Višji šolski svet

V Rimu je včeraj dopoldne potekala umestitvena seja Višjega šolskega sveta, telesa, ki je v sklopu italijanskega ministrstva za izobraževanje pristojno za izdajanje neobvezujočih mnenj izključno o smernicah na področju določanja politik v zvezi s šolskim osebjem, dalje o ministrskih smernicah, o ciljih, smernicah in standardih izobraževalnega sistema ter o splošni organizaciji šolstva. Stare in nove člane oz. članice sveta, ki so bili izvoljeni na volitvah 7. maja letos oz. prejeli imenovanje od ministrstva in drugih teles, je uvodoma pozdravil minister za izobraževanje Giuseppe Valditara, ki je voščil uspešno delo in izrazil pričakovanje, da bi prenovljeni organ deloval propulzivno. Sledila je krajša predstavitev članov, med katerimi so bili tudi predstavniki manjšinskih šol, ki imajo v Višjem šolskem svetu zajamčeno mesto: tako je v imenu nemških šolnikov na Južnem Tirolskem navzoče pozdravil Hubert Kainz, v imenu šolnikov iz Doline Aoste Alessandro Celi, v imenu slovenskega šolstva v Italiji pa vodja Sindikata slovenske šole Katja Pasarit, ki je bila na volitvah 7. maja izvoljena na to mesto in je tako nasledila Petra Černica v tem organu. Sama je v krajšem pozdravu med drugim poudarila potrebo po tem, da se v heterogenosti najde homogenost.

Današnja seja je bila umestitvena in zgolj spoznavnega značaja, bolj konkretno naj bi svet začel delovati proti koncu septembra oz. v začetku oktobra, ko bi morali izvoliti predsednika in vodstvo Višjega šolskega sveta ter sestaviti komisije. Ko bo enkrat vse nared za delovanje organa, pri Sindikatu slovenske šole tudi razmišljajo o pripravi dokumenta o odprtih vprašanjih slovenskega šolstva v Italiji.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.