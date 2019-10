Umor v Bovcu

Devet minut po polnoči so policisti prejeli obvestilo občana iz Bovca, da je prišlo do napada, v katerem je umrl 34-letni moški, poročajo Primorske novice.

V Bovec je prihitelo več policijskih patrulj. Malo pred 2. uro so izsledili in prijeli 24-letnega moškega, ki je osumljen umora. Z ostrim predmetom naj bi napadel 34-letnika, ki je zaradi hudih poškodb na kraju umrl.

24-letniku so odvzeli prostost, zanj je bilo odrejeno policijsko pridržanje. »Zaradi preiskovanja suma storitve kaznivega dejanja umora se v tem trenutku izvajajo nujna preiskovalna dejanja ter ugotavljajo vsa pomembna dejstva in okoliščine,« so sporočili iz novogoriške policijske uprave.

Drugih podrobnosti v tem trenutku zaradi interesa kriminalistične preiskave javnosti ne morejo posredovati.