Umrl je fotograf Oliviero Toscani

V 83 letu starosti je umrl priznani italijanski fotograf Oliviero Toscani. Dve leti se je boril z amiloidozo, degenerativno boleznijo. Da trpi za hudo boleznijo je za dnevnik Corriere della Sera razkril avgusta lani.

Toscani je v 80. in 90. letih več kot 15 let fotografiral oglaševalske kampanje za modno znamko Benetton, nato se je z modno znamko razšel. Večkrat je bil deležen očitkov, da je provokativen pri izbiri tem - anoreksiki, bolniki z aidsom, zaporniki, obsojeni na smrt. Po kratkem povratku je Benetton leta 2020 dokončno prekinil sodelovanje s Toscanijem.

Leta 2020 je Toscani v intervjuju za Primorski dnevnik pojasnil, da je prvo fotografijo posnel pri šestih letih, ko je v objektiv kamerice Rondine znamke Ferrania ujel podobo igrače, Bambija iz blaga. O fotografiji je takrat dejal, da je najpomembnejše komunikacijsko sredstvo, saj ustvarja mnenja, vidike, znanja. »Vemo, da se je na svetu nekaj zgodilo, ker smo videli fotografijo tega dogodka, ne pa zato, ker smo ga dejansko videli ali doživeli,« je povedal.

Fotografova dela so bila večkrat deležna cenzure. Tudi o tem je spregovoril v intervjuju za Primorski dnevnik: »Biti cenzuriran to je čast. Čas je vedno pokazal, da je cenzura na napačni strani zgodovine. Opazil sem, da nam na koncu ni žal za to, kar smo naredili. Bolj se kesamo za tiste stvari, ki jih nismo naredili. Zato – naredil bi več. Še več.«