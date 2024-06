V 86. letu starosti je v noči na današnji dan, 29. junija, umrl slovenski diplomat Jože Šušmelj. Rodil se je v Voglarjih v novogoriški občini, kjer se je tudi šolal. Učiteljišče je končal v Tolminu, nato pa je diplomiral iz sociologije na ljubljanski univerzi.

Od leta 1974 je osem let vodil novogoriško občino. V letih 1974-1982 je kot predsednik Skupščine Občine Nova Gorica veliko prispeval k stikom s sosednjo Občino Gorico.

Jeseni 1990 je postal jugoslovanski generalni konzul v Trstu in ob osamosvojitvi Slovenije sodeloval pri postavljanju konzulata slovenske države v tem mestu. Bil je dolgoletni član in predsednik slovenskega dela Stalne slovensko – italijanske komisije za uresničevanje določil Videmskega sporazuma in od 1997 več kot štiri leta pooblaščeni minister na slovenskem veleposlaništvu v Rimu, v času, ko je italijanski parlament sprejemal zakon o zaščiti slovenske manjšine v Italiji. O tem je napisal knjigo Zgodba o zakonu. Po vrnitvi v domovino je deloval v Ljubljani na Ministrstvu za zunanje zadeve. Med letoma 2004 in 2008 je bil slovenski generalni konzul v Trstu, konec leta 2008 pa se je upokojil, je zapisano v leksikonu Obrazi slovenskih pokrajin.

Članke in razprave je objavljal v Tribuni (pri kateri je bil dve leti odgovorni urednik), Primorskem dnevniku, Goriških srečanjih, Primorskih srečanjih, Primorskih novicah in drugod.

Bil je avtentičen človek z meje, veliko je dajal na čezmejno povezovanje in izpostavljal je povezovalno vlogo slovenske manjšine v Italiji.