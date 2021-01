Upornik je v Auschwitz prišel iz Rižarne

V nemških nacističnih taboriščih so se zgodili tudi malo znani upori, ki so jih stražarji in esesovci zatrli v krvi. Knjižna priloga Robinson dnevnika La Repubblica ob današnjem dnevu spomina na holokavst objavlja zgodbo Nicoloja Sagija, doma na Reki, ki je bil oktobra 1944 med udeleženci vstaje v Auschwitz-Birkenau. Sagi, po rodu jud, se je rodil na Madžarskem leta 1896, prebival je na Reki, od koder so ga marca 1943 deportirali v tržaško Rižarno, nato pa skupaj z materjo ter sinom Luigijem v Auschwitz. Za Sagijevo ženo so nacisti ugotovili, da je arijskega porekla in je zato ostala v Rižarni, kjer je dočakala konec vojne.