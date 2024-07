Uradna Italija pozabila na Srebrniča

Patria Indipendente, glasilo državnega vodstva Vsedržavnega združenja italijanskih partizanov ANPI, v zadnji številki objavlja dolgo reportažo o Jožetu Srebrniču izpod peresa Luciana Marcolinija Provenze iz Čedada. Pisec, ki je član videmskega odbora VZPI-ANPI, meni, da je uradna Italija dejansko pozabila na poslanca v kraljevini Italiji, antifašista in partizana.

Srebrniča so fašisti med drugim konfinirali na otok Ponza, kjer se je družil s Sandrom Pertinijem. Bodoči predsednik republike se ga je spominjal kot človeka, ki je trdno verjel v svoje ideje, o katerih ni nikoli sklepal kompromise. »Za navidez trdo osebnostjo se je skrival prijazen in človek širokega srca, ki je bil vedno pripravljen pomagati,« je o njem zapisal Pertini.

Srebrnič (1884-1944) je bil doma iz Solkana, kjer je bil aktiven v domačem kulturnem okolju. Na volitvah leta 1924 je bil izvoljen v italijanski parlament na listi komunistične partije, nato so ga fašisti preganjali, večkrat zaprli in poslali v konfinacijo. Tam se je, kot rečeno, družil s Pertinijem in tudi s tržaškim anarhistom Umbertom Tommasinijem. Imel je vidno vlogo v partizanskem boju, utonil je v Soči, ki jo je s soborci skušal preplavati. Jugoslavija mu je podelila naziv narodnega heroja.