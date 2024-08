V avtu skrival 39 zavitkov kokaina

Koprski policisti so 21. avgusta na Valeti nad Portorožem ustavili in pregledali osebni avtomobil, ki ga je peljal 57-letni domačin. Med opravljanjem alkotesta, ki je bil sicer negativen, so v škatlici cigaret opazili manjše PVC zavitke in posumili, da gre za prepovedano drogo kokain. V nadaljnjem postopku so mu zasegli 39 zavitkov kokaina, namenjenega za nadaljnjo prodajo, in večjo vsoto denarja. Odredili so mu pridržanje in naslednji dan pri njem opravili hišno preiskavo. Sledi kazenska ovadba.