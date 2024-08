V Espressu hvalnica vipavski pineli

V današnji izdaji uglednega italijanskega tednika L'Espresso je v rubriki Vino (Vodniki L'Espressa) članek o biodinamični kleti Guerila s Planine pri Ajdovščini, v Primorskih novicah piše Sašo Dravinec. Avtor članka je Luca Gardini, ki je med letoma 2004 in 2010 postal najboljši somelje v Italiji, nato v Evropi in slednjič na svetu. Gardini je urednik vodnika 1000 italijanskih vin pri L'Espressu, dobro pa pozna tudi slovensko, zlasti briško vinsko sceno. Med drugim je je bil moderator mojstrske degustacije Brda Home of Rebula v Vili Vipolže.

Nedavno je bil spet pri nas, v Vipavski dolini je obiskal posestvo Guerila in mu posvetil celostranski zapis v svoji rubriki v L'Espressu. V njem geografsko opredeli Vipavsko dolino, »ki se razteza med goriško ravnico in Razdrtim« Poudarja ustreznost teritorija za vzgojo vinske trte in izpostavlja avtohtone sorte zelen, klarnico in pinelo. O kleti Guerila zapiše, da jo je Zmagoslav Petrič, ki gradi na družinski tradiciji, usmeril v trajnostne koncepte. 20 hektarjev vinogradov je večinoma na terasah, zanje in za vina pa ima Petrič ekološki in biodinamični certifikat. Poudari zavzemanje za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Gardini omeni neinvazivne tehnike tako v vinogradih kot v štirinadstropni kleti. Izpostavi, da vina v treh linijah pričajo o odličnosti slovenske pridelave.

Opisal in ocenil je pinelo 2023 iz osnovne linije, ki po njegovo izraža filozofijo in delovanje kleti. Namenil ji je 93/100 točk, pohvalil dolg odhod in jo priporočil k joti ali štrukljem.