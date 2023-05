V FJK in Venetu obeti za rekordno turistično sezono

Obmorske turistične destinacije v zgornjem Jadranu oz. na obalah Furlanije - Julijske krajine in Veneta so v minulih dveh letih bile privlačnejše za turiste od romanjske riviere, je včeraj razkrila fundacija Think Tank, ki je analizirala turistične prisotnosti na plažah.

Plaže zgornjega Jadrana - to so Gradež, Lignano, Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo in Cavallino - so v lanskem letu zabeležile 27,1 milijona obiskov, medtem ko je obalne lokacije na romanjski rivieri za počitnikovanje izbralo 26,5 milijona ljudi. Zgornji Jadran je sicer sosednjim plažam v Romanji že v letu 2021 izmaknil turistični primat, ki je pred tem kar desetletje trdno pripadal severovzhodni obali Jadranskega morja.

Turistični rezultat zgornjega Jadrana je še bolj impresiven ob omembi dveh ključnih dejstev: da zgornji Jadran lahko računa na sedem turističnih destinacij, romanjska riviera pa na deset (Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Forlì, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano in Cattolica). Tudi dolžina obale je v prid romanjski rivieri, ki se razteza vzdolž 140 km, medtem ko jih zgornji Jadran šteje 113.

Romanja se sicer po turističnih obiskih gledano bolje drži v nizkosezonskih mesecih oz. v spomladanskem in jesenskem času, izpostavlja Think Tank. Z vidika nočitev se je zgornjejadranska obala lani prav tako odrezala bolje od romanjske: prva je vknjižila dobra dva milijona več nočitev od Romanje, natančneje 25,8 milijona proti 23,6 milijona.

FJK priljubljena med tujci

Prvi trije meseci letošnjega leta potrjujejo lanske spodbudne trende: obiski v Furlaniji - Julijski krajini med januarjem in marcem so za kar 32 odstotkov višji v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2022. Če pogledamo gole številke, se to pretvori v 977.545 turističnih obiskov, med katerimi je 566.010 »domačih« obiskovalcev, 411.535 pa jih je iz tujine, kar nanese za 37 odstotkov.

Število tujih turistov, ki za počitnikovanje izberejo kako destinacijo v Furlaniji - Julijski krajini, v zadnjih letih narašča: v prvih treh letošnjih mesecih jih je namreč bilo za kar 55 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

V deželni vladi, ki jo vodi Massimiliano Fedriga, so zaradi teh podatkov zadovoljni, Sergio Emidio Bini, ki je pristojen za turistični resor, pa si obeta rekordno sezono - ne le v obalnih krajih, pač pa na celem deželnem ozemlju.

