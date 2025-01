V FJK se jutri (sobota) začenjajo sezonske razprodaje

V FJK se bodo jutri (sobota, 4. januarja) podobno kot v večini dežel v Italiji začele sezonske razprodaje tekstilnega blaga in obutve. Po jesenski ustaljenosti se je povpraševanje v decembru in pred prazniki povečalo, je med drugim povedal videmski predsednik združenja Confcommercio Federmoda Alessandro Tollon, kar gre pripisati tudi številnim turistom, ki so obiskali naše kraje. Trgovci sezonskim razprodajam posvečajo posebno pozornost, je povedal. Družine naj bi zanje letos v povprečju odštele po 307 evrov vsaka. Gre za priložnost, da si lahko po znižanih cenah zagotovimo kvalitetne izdelke, je med drugim dejal Tollon in med drugim podčrtal tudi ekološki in etični pomen razprodaj, saj gre za nakupe v bližnjih trgovinah in za promocijo trajnostne mode.