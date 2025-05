V gorah bo snežilo

Jutri bo iznad severa Evrope prispela nova pošiljka hladnega zraka, ki bo nad nami vztrajal približno tri dni, je zapisal Arso.

Hladna fronta se danes še zadržuje severno od Alp, a že ponoči bo prešla tudi Slovenijo in FJK in prinesla dež in ohladitev. Pred njo bo danes popoldne nastalo tudi nekaj krajevnih neviht.

V naslednjih 24 urah lahko po Sloveniji večinoma pričakujemo med 20 in 40, v hribovitem svetu zahodne in južne Slovenije pa tudi okoli 80 mm dežja, je zapisal Arso. Ob ohladitvi se bo v drugem delu noči meja sneženja predvidoma spustila do okoli 1400 m nad morjem.

Padavine bodo v petek dopoldne slabele in sredi dneva večinoma že ponehale.

V soboto in nedeljo bo povečini sončno. Jutra bodo mrzla, čez dan pa bodo temperature presegle 20 stopinj Celzija.

V prihodnjem tednu bo razmeroma sončno in postopno še nekoliko topleje. V drugi polovici tedna se bo verjetno že segrelo malo nad 25 °C, so še zapisali.